Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
БАКУ /Trend/ - Сегодня в пользование семей шехидов и инвалидов войны сдается новопостроенный жилой комплекс. Он состоит из 810 квартир, это большой жилой комплекс. Я ознакомился с созданными здесь условиями. Условия очень хорошие, комнаты светлые, просторные, к началу работы готовы школа на 620 мест, детский сад. То есть здесь есть все возможности для комфортного жилья. Здесь будут жить семьи шехидов, участники Карабахской войны.
Об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, сообщает в среду Trend.
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Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
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