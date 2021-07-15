Позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша подверглись обстрелу (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Для подавления активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.

Погибших и раненых среди личного состава подразделений азербайджанской армии нет.

(Редактор: Константин Шапиро)