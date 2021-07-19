Открытие всех коммуникаций сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Одновременное открытие всех коммуникаций сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

Депутат отметил, что дорожные проекты, осуществляемые под руководством главы азербайджанского государства за последние 17 лет, достаточно укрепили позиции страны в международном рейтинге: "В отчете Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 24 место в мире по качеству дорог. Рационально используя свое географическое расположение, Азербайджан реализовал международные проекты, связавшие Европу с Азией. В 2017 году в эксплуатацию был введен проект Баку-Тбилиси-Карс, построен Алятский международный торговый порт с перевалочной мощностью в 10 млн тонн, обладающий возможностью доведения этой цифры до 25 млн тонн. Реконструированы автомобильные дороги республики, стремительно растет объем перевозок через транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток».

Бадамов подчеркнул, что проекты международных транспортных коридоров, инициированные Азербайджаном, приносят пользу не только Азербайджану, но и сотрудничающим с ним соседним государствам: "Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала новую реальность в регионе, на освобожденных территориях реконструируется дорожная инфраструктура и ускоренными темпами реализуются новые проекты. Новая реальность сделала необходимостью реконструкцию железных и автомобильных дорог на участке менее чем в 40 км, проходящем через Армению. Открытие этого коридора предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября, и Армения взяла на себя обязательство по его открытию. Но, к сожалению, руководство Армении умышленно затягивает открытие коммуникаций".

Он отметил, что до тех пор, пока Армения действует под диктовку своих покровителей, она никогда не будет независимой и всегда будет жить в нищете: "Считаю, что Армения должна воспользоваться шансом, предоставляемым Азербайджаном, прекратить вражду, территориальные притязания к соседним государствам, и начать выполнять пункты трехстороннего заявления. В отличие от Армении, Азербайджан продолжает строительство железных и автомобильных дорог на территории до границы, и в ближайшем будущем все дорожные проекты на нашей территории будут завершены. Открытие коммуникаций расширит возможности сотрудничества стран региона, откроется путь в Нахчыван. В том числе откроется дорога из Армении в Россию и Иран. Откроются границы Армении с Турцией. Тем самым в регионе воцарятся устойчивый мир и безопасность. ЕС и другие страны должны внести вклад в достижение Азербайджаном этой цели, чтобы открылись все коммуникации, в регионе была устойчивая безопасность и стабильность и чтобы новым транспортным коридором могли пользоваться все».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)