ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана - минобороны

БАКУ /Trend/ - С 17:00 19 июля вооруженные силы Армении с применением оружия различного калибра подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили Trend в Министерство обороны Азербайджана, обстрел ВС Армении был подавлен ответным огнем. В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем наших подразделений.