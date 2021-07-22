Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

Политика 22 июля 2021 12:18 (UTC+04:00)
Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан 25 июля прибудет делегация правящей Партии справедливости и развития Турции.

Об этом сказал заместитель председателя - глава центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, запланированы встречи членов турецкой делегации с официальными лицами Азербайджана.

"28 июля в Гяндже состоится совместная конференция, на которой будут обсуждены вопросы, вытекающие из Шушинской декларации", - сказал Будагов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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