Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан 25 июля прибудет делегация правящей Партии справедливости и развития Турции.

Об этом сказал заместитель председателя - глава центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, запланированы встречи членов турецкой делегации с официальными лицами Азербайджана.

"28 июля в Гяндже состоится совместная конференция, на которой будут обсуждены вопросы, вытекающие из Шушинской декларации", - сказал Будагов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)