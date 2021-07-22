Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан
БАКУ /Trend/ - В Азербайджан 25 июля прибудет делегация правящей Партии справедливости и развития Турции.
Об этом сказал заместитель председателя - глава центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, запланированы встречи членов турецкой делегации с официальными лицами Азербайджана.
"28 июля в Гяндже состоится совместная конференция, на которой будут обсуждены вопросы, вытекающие из Шушинской декларации", - сказал Будагов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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