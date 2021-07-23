Президент Ильхам Алиев: И во время войны, и в поствоенный период мы добились и добиваемся желаемого

БАКУ/Trend/- И во время войны, и в поствоенный период мы добились и добиваемся желаемого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Должен отметить также, что у меня есть очень точное представление в связи с шагами и до, и во время войны и после нее, я знаю, что, когда и как нам надо делать. В этой области, как и во всех сферах, имеется концептуальный подход. Намечены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Конечно, не все эти цели заявлены, потому что еще рано. Но мы знаем, чего мы хотим, чего хотим сейчас, чего и как можем добиться. Все свои шаги мы предпринимаем в соответствии с этим, и могу сказать, что эти 8 месяцев проходят по нашему сценарию. Потому что хотя поствоенный период не такой сложный, как период войны, это было очень неопределенное время, так как никто не мог знать, как будут развиваться процессы. Во время войны некоторые страны открыто перешли к действиям против нас, необоснованно обвиняли нас, угрожали нам, угрожали санкциями, пытались вынести этот вопрос на обсуждение Совета Безопасности ООН. Все это – составная часть антиазербайджанского сценария, мы и этого не забыли»,- сказал глава государства.