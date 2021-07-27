Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Политика 27 июля 2021 22:25 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки сотрудничества двух стран, а также по ситуации в регионе.

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