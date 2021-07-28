Каждая сторона должна сдержать слово по открытию Зангезурского коридора - Мустафа Шентоп
БАКУ /Trend/ - Каждая сторона должна сдержать свое слово по открытию Зангезурского коридора.
Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.
Он подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора важно как для Азербайджана, так и для Турции.
"Посредством Зангезурского коридора основная часть Азербайджана получит связь с Нахчываном и Турцией. Кроме того, будет создан транспортный коридор между Турцией и азиатскими странами. Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт", - сказал Шентоп.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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