Каждая сторона должна сдержать слово по открытию Зангезурского коридора - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Каждая сторона должна сдержать свое слово по открытию Зангезурского коридора.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора важно как для Азербайджана, так и для Турции.

"Посредством Зангезурского коридора основная часть Азербайджана получит связь с Нахчываном и Турцией. Кроме того, будет создан транспортный коридор между Турцией и азиатскими странами. Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт", - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)