Государство и народ Азербайджана сегодня, как и всегда, рядом с братской Турцией - главред газеты

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкое единство вечно и непоколебимо. С честью выдержавшее испытание временем, оно является примером для всего мира. Об этом сказал главный редактор газеты "İki sahil", доктор политических наук Вугар Рагимзаде, сообщает в субботу Trend.

"Как и отметил глава азербайджанского государства, Азербайджан и Турция во всем поддерживают друг друга. Сегодня в мировом масштабе нет других стран, которые были бы так близки друг другу. В этом можно было убедиться и во время 44-дневной Второй Карабахской войны. В контексте азербайджано-турецкого единства можно отметить и подписание документа о союзнических отношениях между двумя братскими странами 15 июня в городе Шуша. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в городе Шуша: "Наша сила – это сила Азербайджана, сила Азербайджана – наша сила", - сказал главред газеты.

Он отметил, что сегодня в различных регионах Турции происходят сильные лесные пожары, что вызывает большую обеспокоенность азербайджанского государства и народа: "В результате пожаров есть погибшие. Пожары причинили братской стране большой материальный и моральный ущерб. Масштаб их последствий достаточно велик. Письмо, направленное Президентом Ильхамом Алиевым в связи с этим турецкому коллеге, отправка в братскую страну по поручению главы азербайджанского государства сотрудников личного состава МЧС, а также вертолетов, другой необходимой техники и материалов для тушения лесных пожаров - еще одно воплощение нашего братства. Азербайджанские пожарные работают в настоящее время в Даламане, Мармарисе и других регионах Турции, где продолжаются пожары. В письме главы азербайджанского государства также выражается уверенность в том, что благодаря решительным шагам, предпринимаемым правительством под руководством Президента Турции, самоотверженный турецкий народ в скором времени справится с этим бедствием. Выразив от себя лично и от имени народа Азербайджана глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных пожаров, пожелав исцеления раненым, Президент Азербайджана отметил, что правительство и народ Азербайджана сегодня, как и всегда, солидарны с братским народом Турции и находятся рядом с ним. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выразив на своей официальной странице в Instagram соболезнования родным и близким погибших в результате пожаров, вспыхнувших в братской Турции, отметила: "Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции!".

Главред газеты отметил, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов связался с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и сообщил о готовности Азербайджана оказать любую помощь: "Азербайджанское государство поддерживает тесные контакты с соответствующими турецкими ведомствами по этому вопросу. Все эти шаги олицетворяют единство двух братских стран, чем еще раз подтверждается тезис великого лидера Гейдара Алиева о том, что Азербайджан и Турция - «одна нация, два государства».

"Сегодня мир является свидетелем единства и солидарности Азербайджана, Турции и Пакистана. Братской Турции, наряду с Азербайджаном, оказывает поддержку и Пакистан. Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на своей странице в Twitter выразил признательность всем странам во главе с дружественным и братским Азербайджаном, которые поддержали Турцию в связи с лесными пожарами", - сказал Вугар Рагимзаде.

(Перевод: Турал Гараджаев)