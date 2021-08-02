В Турцию отправилась делегация в составе сотрудников МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Делегация в составе ответственных сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отправилась в Турцию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, согласно поручению Президента Азербайджана пожарные силы МЧС продолжают работы по тушению и предотвращению распространения лесных пожаров в братской Турции.

В целях скоординированного управления силами МЧС сегодня утром в Турцию отправилась делегация в составе ответственных сотрудников министерства во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым.