Председатель Национального собрания Кореи прибыл в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Национального собрания Кореи Пак Бён Сок 18 августа прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью и прессы парламента

Азербайджана, в международном аэропорту Гейдар Алиев корейскую делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Корее Рамзи Теймуров, посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп и другие официальные лица.

В программу визита корейской делегации включён ряд встреч с азербайджанскими официальными лицами. Гости побывают в Милли Меджлисе. Предстоят встречи с председателем парламента Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы по межпарламентским связям с Кореей и действующими в нашей стране корейскими предпринимателями. На этих встречах будет обсуждаться развитие двусторонних отношений в разных сферах и перспективы межпарламентских связей.

В рамках визита члены делегации посетят Аллею почётного захоронения и Аллею шехидов, Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Центр Гейдара Алиева и Азербайджанский музей национального ковра. Они также ознакомятся с исторической частью Баку – Ичеришехер.

Официальный визит делегации Национального собрания Кореи в Азербайджан завершится 20 августа.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)