Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в различных направлениях

БАКУ /Trend/ - 21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций Азербайджанской Армии в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.