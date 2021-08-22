Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в различных направлениях
БАКУ /Trend/ - 21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций Азербайджанской Армии в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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