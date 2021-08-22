Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости.

Как передает Trend, кадры этого были распространены в Сети.

Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.

Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности