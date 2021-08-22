Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости.
Как передает Trend, кадры этого были распространены в Сети.
Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.
Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности
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