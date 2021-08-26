Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации культурного наследия Азербайджана - Ширин Меликова

Политика 26 августа 2021 11:54 (UTC+04:00)
Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации культурного наследия Азербайджана - Ширин Меликова

БАКУ /Trend/ - Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации культурного наследия Азербайджана. Об этом сказала Trend директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель азербайджанского комитета Международного совета музеев (ICOM), доцент, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

"Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в различные сферы жизни Азербайджана. Ее творческая и созидательная энергия позволяет воплощать в жизнь огромное количество проектов в самых разных областях социума. Ее беззаветное служение родной стране представляет собой многогранную деятельность, важная часть которой направлена на информирование мирового сообщества о Победе в 44-дневной Отечественной войне. Постоянная деятельность Первого вице-президента Азербайджана внутри страны включает в себя, в частности, заботу о таких наиболее уязвимых слоях населения, как дети-сироты и инвалиды, а также охватывает заботу о семьях шехидов и ветеранов", - сказала она.

Меликова подчеркнула, что Мехрибан Алиева также вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации национального культурного наследия Азербайджана – как материального, так и духовного.

"Среди сфер культуры, достигших большого прогресса благодаря неустанной заботе Мехрибан Алиевой, в числе первых можно назвать национальное искусство ковроткачества, которое вышло на новый виток развития. Благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, направленным на расширение межкультурного и межцивилизационного диалога, в 2010 году традиционное искусство ковроткачества Азербайджана было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Кроме того, был принят закон "О сохранении и развитии азербайджанского коврового искусства", утверждена Госпрограмма по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы и учрежден профессиональный праздник – День ковроткача, который отмечается пятого мая. Ковровые мастерские ОАО "Азерхалча" появились во многих районах страны, создав для жителей сотни рабочих мест", - сказала Меликова.

Она отметила, что в 2014 году Азербайджанский национальный музей ковра – первый в мире музей такого профиля – получил в свое распоряжение новое современное здание на территории Приморского парка, оборудованное по последнему слову техники.

"Поддержку и помощь в строительстве нового здания музея оказали Фонд Гейдара Алиева и ЮНЕСКО. Строительство нового здания музея, превратившегося в один из символов нашего города, является одним из наиболее широкомасштабных проектов в культурной сфере Азербайджана за последние десятилетия. В последние годы Фонд Гейдара Алиева провел большую работу по приобретению за рубежом ценных и редких произведений искусства с целью пополнения коллекции нашего музея. Возвращение древних ковров на историческую родину и включение их в музейную коллекцию являются большим событием на государственном уровне и имеют большое культурно-историческое значение. Подаренные нашему музею Фондом Гейдара Алиева ширванская вышивка XVIII века, карабахский ковер "Хатаи" XVII века, ковер "Нахчыван" XVIII века служат ярким тому примером", – сказала Меликова.

Она отметила, что по линии Фонда Гейдара Алиева реализовано множество научных и образовательных, гуманитарных и культурных, социальных и экологических проектов.

"Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой неизменно поддерживает все крупные инициативы в области изобразительного и прикладного искусства, в том числе в музейной сфере.

Из таких проектов последних лет могу назвать, например, выставку шекинских ковров народного художника Азербайджана Эльдара Микаилзаде "Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве", куратором которой была я вместе с Эмином Мамедовым, советником Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры. Выставка прошла в январе 2020 года в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках празднования 10-летия включения искусства азербайджанского ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2018 году наш музей при поддержке Фонда Гейдара Алиева с успехом продемонстрировал свой выставочный проект "Семь красавиц" в Москве, в ВМДПНИ", - сказала она.

Меликова отметила, что во многих арт-проектах, которые поддерживает Фонд Гейдара Алиева, красной нитью проходит тема ковроткачества.

"Достаточно вспомнить, например, павильон Азербайджана на Венецианской биеннале 2013 года, где демонстрировалась работа Фарида Расулова "Ковровая комната" – сейчас она выставлена в нашем музее. Или выставку "Азербайджанские ковры в искусстве", которая в 2015 году проводилась в Каннах, а затем под названием "Краски природы" – в Турции, на ЭКСПО-Анталья - 2016. Ее концепция строилась на том, как традиционный ковер становится источником вдохновения для современных художественных работ в разных направлениях современного искусства. К примеру, эскизы мэтра прикладного искусства Лятифа Керимова там экспонировались рядом с работами современных авторов – Вугара Мурадова, Эльчина Велиева и Бутуная Хагвердиева, использующих мотивы ковров в своем творчестве. Неизменную помощь и поддержку Фонд Гейдара Алиева оказывает нашему музею в проведении конкурсов на лучший ковровый эскиз той или иной тематики. Будучи одним из крупнейших музеев текстиля в мире, Азербайджанский национальный музей ковра регулярно проводит такие конкурсы, привлекая к участию в них как опытных специалистов, так и молодых авторов из нашей страны и из-за рубежа", – сказала директор музея.

Она отметила, что деятельность Мехрибан Алиевой является ярчайшим примером исключительной роли женщины в деле развития современного общества.

"Азербайджан – первая страна в мусульманском мире, которая предоставила женщинам право голосовать и быть избранными. Сегодня активное вовлечение женщин во все сферы общественной жизни также является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, и деятельность Мехрибан Алиевой - ярчайший пример для пропаганды общественно-политической активности азербайджанских женщин.

Мехрибан Алиева – масштабная личность. Она не только прекрасная супруга, мать, дочь, элегантная женщина и икона стиля, но и выдающийся политик, дипломат, соратник главы государства. В ней гармоничным образом сочетаются острый ум, организаторские способности, широта души, любовь к Родине, чуткость и стремление заботиться о людях, внутренняя и внешняя красота. Трудно переоценить ее роль в деле сохранения, возрождения и популяризации национальной культуры – всех ее сфер, включая современное искусство. В связи с этим хотелось бы отметить особое внимание Мехрибан Алиевой к искусству, что воплотилось, в частности, в создании новых музеев, таких как Музей современного искусства, Музей азербайджанской живописи XX-XXI веков, Музей каменной пластики и многих других, а также Пространства современного искусства YARAT. В нашей стране в новейшее время роль женщин во всех сферах жизни является довольно весомой, но сейчас этот баланс вышел на качественно новый уровень. И самым ярким примером исключительной роли женщины на новой ступени развития нашего общества служит, несомненно, сама Мехрибан Алиева", – сказала Ширин Меликова.

(Автор: Вугар Иманов)

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