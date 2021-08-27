Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана – Ассоциация журналистов Перу

ШУША /Trend/ - Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу Карабахскому бюро Trend находящийся в поездке в Шуше вице-президент Ассоциации журналистов Перу Рикардо Санчес.

«Разрушение армянами населенных пунктов, уничтожение историко-культурных памятников как в Шуше, так и на других ныне освобожденных территориях Азербайджана создали трудности для восстановления здесь жизни. Еще одна проблема – массовое минирование армянами территорий», - сказал Санчес.

Обращаясь к армянской стороне, он призвал отказаться от политики ненависти, передать Азербайджану карты минных полей и жить в мире со своим соседом.

Отметим, что журналисты из ряда латиноамериканских стран совершают поездку по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)