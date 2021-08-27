Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения.

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации говорится: