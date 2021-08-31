СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура в Азербайджан посетили освобожденные территории, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

В поездке участвуют более 20 зарубежных журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Поездка нацелена на то, чтобы представители СМИ были проинформированы о армянском вандализме, уничтожении со стороны армян исторических памятников и населенных пунктов на освобожденных территориях.

В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, Шуше и Гяндже. В первый день поездки журналисты встретятся с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, понаблюдают за процессом разминирования, посетят мечеть Алханлы, а также осмотрят разрушения в городе Джебраиле, увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)