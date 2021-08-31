Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Дни поэзии Вагифа были реорганизованы Фондом Гейдара Алиева в родном городе поэта впервые после освобождения города Шуша 30 августа.

Как передает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Вначале мероприятия его участникам был представлен видеоролик. На одном из кадров Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорит о своем желании снова поехать в Шушу, выражает уверенность в том, что азербайджанский народ вернется в освобожденный от оккупации город. Первый вице-президент Мехрибан Алиева растрогалась, услышав эти слова.