Мотострелковые подразделения в Нахчыване проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В учебном центре и на полигонах личный состав мотострелковых подразделений Отдельной общевойсковой армии Нахчывана привлечен к активным учениям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В учениях, организованных в полевых условиях на территории со сложным рельефом, командиры проверяют обращение личного состава с оружием, теоретические знания и практические навыки подчиненных.

В занятиях по совершенствованию навыков личного состава по уничтожению целей и выживанию на поле боя оценивается уровень владения оружием.

В учениях выполняются практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)