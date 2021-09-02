В Азербайджане экс-глава районной ИВ обвиняется в присвоении 4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании под председательством судьи Илькина Абдуллаева было объявлено о начале судебного следствия.

Прокурор зачитал обвинительный акт. Согласно обвинению, возникли основательные подозрения в том, что Махир Гулиев посредством своего первого заместителя Ханлара Мамедова присвоил часть средств, выделенных для социальной помощи лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с введением режима особого карантина, а также поручил выделять под видом социальной помощи и передавать ему другие средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти.

Кроме того, возникли подозрения в том, что Махир Гулиев посредством своего помощника Пехрана Шахбазова и других должностных лиц, находящихся в его подчинении, под различными предлогами требовал и получал денежные средства от должностных лиц местных органов исполнительной власти и других госорганов, а также граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в районе.

Также была получена информация о том, что Махир Гулиев присваивал денежные средства, перечисляемые на карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

Помимо этого, возникли основательные подозрения в том, что Гулиев обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы и благоустройство, вымогал взятки за документацию, необходимую для ведения гражданами строительных работ.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности 29 апреля 2020 года, во время обыска, проведенного на основании решения суда в кабинете Махира Гулиева после получения очередной взятки, были выявлены и изъяты денежные средства, различные документы и другие представляющие значение для дела вещественные доказательства. В целом бывший глава ИВ обвиняется в присвоении 4 миллионов манатов государственных средств.

В связи с этим в отношении Махира Гулиева было возбуждено уголовное дело по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2. (повторное получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В своих показаниях на суде Махир Гулиев признал себя частично виновным.

Он отметил, что не использовал эти средства в личных целях. По его словам, на эти деньги на территории района были построены "Дом молодежи", "Площадь флага", "Детский сад" и проведены другие строительные работы.

Напомним, что бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана. В его отношении решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)