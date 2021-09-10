В Баку состоялась церемония подписания торгово-экономических соглашений между тюркоязычными странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку сегодня состоялась церемония подписания торгово-экономических соглашений между тюркоязычными странами.

Как сообщает Trend, документы были подписаны представителями стран-участниц Тюркского совета.

Соглашения охватывают отрасли обмена информацией, электронной торговли.

Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)