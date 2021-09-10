Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нефтеналивного танкера «Кяльбаджар» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нефтеналивного танкера «Кяльбаджар» на Бакинском судостроительном заводе.

Как сообщает Trend, строительство нефтеналивного танкера началось на Бакинском судостроительном заводе 2 года назад по заказу Закрытого акционерного общества «Азербайджанское каспийское морское пароходство». По инициативе Президента Ильхама Алиева танкер назван «Кяльбаджар».

Отметим, что недавно Президент Ильхам Алиев поднял трехцветный флаг Азербайджана в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре. А сейчас принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нефтеналивного танкера «Кяльбаджар», который будет ходить в международных водах под трехцветным флагом Азербайджана. Это представляет огромное символическое значение.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев проинформировал главу государства о проделанной работе.

На фоне продолжения пандемии в мире и проблем, вызванных финансово-экономическим кризисом, в Азербайджане полностью обеспечивается развитие всех отраслей экономики страны под руководством Президента Ильхама Алиева. Сегодня Азербайджан уже сам производит продукцию, представляющую стратегическое значение. Наглядным подтверждением тому служит производство судов на Бакинском судостроительном заводе, в том числе строительство и сдача в эксплуатацию нефтеналивного танкера «Кяльбаджар». Обеспечение в нашей стране производства, представляющего столь важное значение, несомненно, свидетельствуя об экономическом могуществе и последовательном продолжении реализуемых в Азербайджане крупных социально-экономических инфраструктурных проектов, наглядно демонстрирует объем работы, проводимой в связи с диверсификацией деятельности пароходства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую сдачу танкера в эксплуатацию.

Строительство нефтеналивного танкера «Кяльбаджар» одновременно является составной частью широкомасштабных мер, направленных на строительство в последние годы новых судов и обновления флотов. В соответствии с Планом стратегического развития пароходства в последние годы сданы в эксплуатацию 18 судов. Это играет важную роль в сохранении ведущей позиции нашей страны на Каспии, обеспечении потребностей, связанных с возрастающими транзитными перевозками через территорию Азербайджана и успешной реализацией нефтегазовых проектов в море.

Постоянный экипаж танкера «Кяльбаджар» длиной 141 и шириной - 16,9 метра составляет 15 человек. На танкере, дедвейт – грузоподъемность которого – 7,800 тонн, установлено оборудование ведущих мировых компаний. Технические показатели танкера, в частности, водоизмещение, в сравнении с другими судами, позволяет при максимальной загрузке заходить в относительно мелководные порты в Каспийском бассейне и перевозить грузы за пределами Каспия.

Новый танкер – однотипный со сданным Бакинским судостроительным заводом в 2019 году танкером «Лачин», который ходит сегодня в бассейнах Черного и Средиземного морей. Поступил заказ на 4 танкера такого типа, строительство двух в настоящее время продолжается местными специалистами. В целом, завод получил заказ на строительство 10 новых судов, шесть из которых, в том числе 1 буксир, 3 пассажирских судна, 1 паром типа Ro-Pax и 1 танкер уже построены и сданы в эксплуатацию. В настоящее время, наряду с 2 нефтеналивными танкерами, продолжается строительство парома типа Ro-Pax. Строительство судов в основном финансируется за счет прибыли Азербайджанского каспийского морского пароходства. Это вносит вклад в развитие местной судостроительной промышленности.

В настоящее время в бассейнах Черного и Каспийского морей под флагом Азербайджана ходят 11 судов, в том числе 8 сухогрузов и 3 танкера. Эти суда, экипажи которых состоят лишь из местных специалистов, носят имена наших известных государственных деятелей и деятелей культуры, названия наших районов и городов. До конца нынешнего года будет обеспечен выход танкеров «Президент Гейдар Алиев», «Кяльбаджар» и «Шуша» за пределы Каспия, в том числе в Балтийское и Северное моря.