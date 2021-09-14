Руководство минобороны Азербайджана отбыло в Турцию

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель главы ведомства - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров во вторник отбыли в Турцию.

Как передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе визита запланированы встречи руководства минобороны с военным руководством Турции, а также участие в мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021» в Конье.