Баку и Тегеран обсудили ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией
БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан.
Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило иранское посольство в Баку.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены текущие региональные процессы, ситуация на границе Азербайджана и Армении, передвижение транспортных средств по дороге Горус-Гафан и другие вопросы.
Отметим, что трасса Горус-Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой дороги проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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