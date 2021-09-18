Баку и Тегеран обсудили ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило иранское посольство в Баку.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены текущие региональные процессы, ситуация на границе Азербайджана и Армении, передвижение транспортных средств по дороге Горус-Гафан и другие вопросы.

Отметим, что трасса Горус-Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой дороги проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)