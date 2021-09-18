Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавших участие в проводимых согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в Конье совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2021», вернулась на родину, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Отметим, что в рамках проведенных с первого по 17 сентября совместных лётно-тактических учений военные пилоты обеих стран успешно выполнили все поставленные боевые задачи.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
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