Центры “DOST” будут принимать обращения о нарушениях трудового законодательства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению" №387 от 10 декабря 2018 года.

Согласно документу, внесено изменение в утвержденные уставом Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению обязанности и права, а также перечень услуг.

В соответствии с изменением к обязанностям и правам Агентства не будут относиться обоснование усыновления и вынесение заключения о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка, осуществление контроля в этой сфере, а также требование об отмене усыновления.

Агентство будет проводить мониторинги в связи с услугами, оказываемыми в Центрах "DOST".

Также в соответствии с указом в перечень услуг, оказываемых Центрами "DOST", включены прием обращений о нарушении трудового законодательства, организация услуг медиации.