БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут V Международный молодежный лагерь и Саммит спортивных волонтеров тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на Тюркский совет.

Такое решение было принято на прошедшем в Ташкенте пятом заседании министров по делам молодежи и спорта стран-членов Тюркского совета.

Встреча была организована директором Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан Алишером Садуллаевым и генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

Во встрече приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр информации и социального развития Казахстана Аида Балаева, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу, замдиректора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана Союзбек Надырбеков и генеральный директор по спортивной дипломатии Венгрии Иштван Иглои-Надь.

Подчеркивая свою неизменную поддержку текущей молодежной и спортивной повестке дня Тюркского совета, министры пришли к согласию в том, что 2-я Генеральная ассамблея Молодежной платформы, 4-й Международный молодежный фестиваль и 2-я Тюркская универсиада будут проведены в Казахстане, 5-й Международный молодежный лагерь и Саммит спортивных волонтеров тюркоязычных государств – в Азербайджане, 4-й Международный молодежный лагерь – в Узбекистане, Программа обучения молодежному волонтеризму и 4-е Всемирные игры кочевников – в Турции.

Кроме того, министры и генеральный секретарь подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках Тюркского совета по многосторонним и двусторонним программам обмена молодыми работниками», который заложит правовую и институциональную основу в связи с обменом для молодежных НПО и министерств по делам молодежи и спорта.

Стороны заявили, что Меморандум о взаимопонимании откроет новую страницу в молодежном сотрудничестве между странами-членами и странами-наблюдателями Тюркского совета, а также усилит многостороннее взаимодействие тюркоязычной молодежи и институциональную гармонизацию между соответствующими учреждениями.