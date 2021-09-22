Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Нуланд высоко оценила сотрудничество с Азербайджаном в вопросах международного мира и безопасности, в том числе деятельность азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации с безопасностью в регионе и вопросам, связанным с реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в этом направлении, но Армения не отвечает взаимностью.

На встрече была подчеркнута важность открытия коммуникаций и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией для будущего развития региона в мирных условиях.

Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической сферах, в области безопасности и других.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.