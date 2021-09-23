БАКУ /Trend/ - В Тегеране планируется встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Решение об этом было принято во время встречи между министрами иностранных дел Ирана и Турции - Амиром Абдуллахианом и Мевлютом Чавушоглу в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, проводимой в Нью-Йорке.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе, было подчеркнуто, что благодаря освобождению Карабаха в регионе появились новые политические реалии, поэтому государства региона должны провести консультации. Было принято решение о том, чтобы министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана, встретившись в Тегеране, обсудили вопросы, связанные с новыми реалиями.

Дата встречи пока не определена, но министерства иностранных дел трех стран обсудят технические вопросы по ее организации.

(Перевод: Кямаля Сеидова)