Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места – директор Турецкого центра исследований Ирана

АГДАМ /Trend/ - Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend директор Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгур во время визита в Агдам.

Он отметил, что воочию стал свидетелем последствий армянского вандализма – руин, в которые превращен город Агдам: «Но сегодня нас переполняет гордость, потому что Азербайджан положил конец армянской оккупации».

Напомним, что сегодня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгуром, посетили Агдам.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)