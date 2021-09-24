Президент Ильхам Алиев: 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли

Политика 24 сентября 2021 02:46 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли

БАКУ/Trend/ - 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

«Создание Арменией на протяжении многих лет на бывших оккупированных территориях Азербайджана многорядных оборонительных линий и укреплений, состоящих из протяженных окопов, тоннелей и бункеров, доказывает, что Армения никоим образом не намеревалась возвращать эти территории.

За почти 30-летнюю оккупацию Армения намеренно разрушила все города и села, разорив, разграбив все культурные и религиозные памятники, превратила их в образцы настоящего урбицида – геноцида против городов - и культурцида – геноцида против культуры. Наверное, после Второй мировой войны разрушений такого масштаба не было ни в одной точке мира. 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли. Армения пыталась стереть след азербайджанского народа, веками проживавшего на этих территориях. Агдам подвергся таким разрушениям, что его называют «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации наша армия не могла найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на нем наш флаг.

На территориях, находившихся под армянской оккупацией, 65 из 67 мечетей были разрушены до основания, остальные две серьезно пострадали и были осквернены, их использовали как хлев для содержания свиней и коров. Это – неуважение к мусульманам всего мира. Даже кладбища были осквернены, разрушены и разграблены.

Во время поездок на освобожденные территории зарубежные дипломаты, представители международных организаций и иностранные журналисты стали свидетелями учиненного Арменией вандализма. Международные медиа и независимые эксперты детально задокументировали и осветили полное разрушение городов и сел, в том числе принадлежащего азербайджанскому народу культурного и религиозного наследия.

Азербайджан передал представительству каждой страны в ООН иллюстрированную книгу, состоящую из краткой информации и фотоснимков, запечатлевших состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Армения учинила на бывших оккупированных территориях Азербайджана экоцид – геноцид против окружающей среды. 60 тысяч гектаров наших лесов уничтожены, вырублены и похищены, наши земли и реки загрязнены и отравлены.

Армения использовала наши водные ресурсы на бывших оккупированных территориях для создания искусственного экологического бедствия. Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием «Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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