Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение – посол

БАКУ /Trend/ - Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, сразу после получения официальной информации от азербайджанской стороны был предпринят ряд шагов.

Мусави добавил, что иранским компаниям было сделано предупреждение о необходимости уважать территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)