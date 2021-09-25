Делегация экспертов комиссии ОИС находится в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация экспертов Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) находится в Гяндже, сообщает в субботу Trend.

Члены делегации осмотрели территории в городе, подвергшиеся разрушениям в результате ракетного обстрела во время 44-дневной Отечественной войны, ознакомились с последствиями совершенных военных преступлений.

Иностранных гостей сопровождают замглавы Исполнительной власти Гянджи Адиль Тагиев и генконсул Турции Зеки Озтюрк.

Члены делегации были проинформированы о том, что в результате ракетных обстрелов Гянджи погибли 26 человек, в том числе женщины и дети. Ранения получили более 100 человек.

Было подчеркнуто, что армяне обстреливали город в ночное время из ракетных установок «Точка-У». «Смерч» и «Скад», чтобы погибло множество мирных жителей. Целенаправленные обстрелы мирных граждан являются преступлением против человечности.

Эксперты комиссии провели пресс-конференцию в Гяндже, ответив на вопросы журналистов.

Отметим, что делегация Постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС осуществляет оценочную миссию с целью расследования фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации.

Ранее делегация побывала в Агдаме и Тертере, где провела мониторинг на освобожденных и подвергшихся ракетным атакам азербайджанских территориях.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)