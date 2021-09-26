Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана
БАКУ / Trend / - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend со ссылкой на офис ООН.
Генсек высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и в деле борьбы с пандемией "COVID-19".
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном, а также обсудили ситуацию в регионе и усилия по восстановлению сотрудничества и прочного мира в регионе.
А.Гутерреш подчеркнув важность диалога и усилий по миротворчеству между Азербайджаном и Арменией, подтвердил готовность ООН оказывать дальнейшее содействие в этом направлении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство