Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны

БАКУ/Trend/ - Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.

«Это очень опасная тенденция, в первую очередь, для армянского государства. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы «Железный кулак» на месте!» - сказал Президент Ильхам Алиев.