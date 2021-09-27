Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией в Twitter в связи с 27 сентября - Днем памяти, сообщает в понедельник Trend.

"Сегодня - день начала славного 44-дневного пути за освобождение Карабаха. Сегодня день, когда "Железный кулак" нанес своей удар", - говорится в публикации.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)