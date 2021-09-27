Правящая партия Азербайджана подготовила план мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) подготовила план мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны.
Об этом сказал журналистам заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Таир Будагов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, проведение мероприятий будет продолжено в регионах по линии городских и районных организаций правящей партии.
"Сегодня также состоится конференция ПЕА, на которой будет принята декларация", - сказал Будагов.
Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается День памяти.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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