Правящая партия Азербайджана подготовила план мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) подготовила план мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Таир Будагов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, проведение мероприятий будет продолжено в регионах по линии городских и районных организаций правящей партии.

"Сегодня также состоится конференция ПЕА, на которой будет принята декларация", - сказал Будагов.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается День памяти.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)