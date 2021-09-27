Посол Израиля присоединился к минуте молчания в память о шехидах Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик присоединился к минуте молчания в память о шехидах Отечественной войны Азербайджана, передает Trend со ссылкой на Twitter дипмиссии.

«Молимся за мир в регионе и выражаем соболезнования семьям погибших», - говорится в публикации.

Отметим, что 27 сентября в Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Отметим, что год назад в этот день началась 44-дневная Отечественная война, в результате которой азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши земли от почти 30-летней оккупации

В связи с годовщиной этого исторического события по всей стране проходят мероприятия в память о шехидах, героически погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности. Также в Азербайджане чтят память мирных жителей, ставших жертвами армянской агрессии.