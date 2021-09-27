Замминистра нацобороны Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра национальной обороны Турции Мухсин Дере находится с визитом в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщило турецкое посольство в Азербайджане в Twitter.

В рамках визита Мухсин Дере посетил Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам в Баку, говорится в публикации.

Отметим, что в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)