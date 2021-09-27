Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался рабочий визит в Азербайджан турецкой делегации, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, 27 сентября турецкая делегация возложила цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Делегация также посетила Аллею шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям.

Затем гости прибыли в Министерство обороны Азербайджана, где их принял министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Подчеркнув, что отношения между двумя странами основываются на узах дружбы и братства, генерал-полковник Закир Гасанов отметил расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах в целях повышения обороной мощи Азербайджана, что является одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Особо подчеркнув историческую значимость славной победы азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отечественной войне, министр выразил признательность братской Турции за оказанную поддержку.

Заместитель министра национальной обороны Турции отметил важность развития совместного военного производства и обмена опытом между двумя странами.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по поводу проведения совместных военных учений с привлечением различных видов войск, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение заместитель министра национальной обороны Турции Мухсин Дере был награжден медалью Азербайджана «За заслуги в области военного сотрудничества», присужденной приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.