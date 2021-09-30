Сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против какой-либо страны - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против какой-либо страны. Наша цель - обеспечение мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров в ходе обсуждений на заседании парламента законопроекта "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики "Об обучении сил специального назначения Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".

Он подчеркнул, что Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана.

"Мы хотим, чтобы Армения признала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, создала условия для открытия коммуникаций. Только в этом случае могут быть налажены экономические и другие отношения с Арменией.

К сожалению, мы не видим этого со стороны Армении. Наоборот, Армения прибегает к провокациям, пытаясь "оживить" Минскую группу. Конфликт исчерпан, Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Сегодня мы можем говорить о направлениях будущего сотрудничества", - сказал Аскеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)