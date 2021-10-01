За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор

БАКУ /Trend/ - За преступления, совершенные против азербайджанцев во время Отечественной войны, в международный розыск объявлены 24 армянина.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.

По его словам, в связи с этими преступлениями возбуждено 76 уголовных дел.

«39 из них связаны с преступлениями, совершенными против мирного населения. Известно, что во время Отечественной войны большая часть преступлений была совершена против азербайджанского гражданского населения», - сказал Алиев.

Генпрокурор также сообщил, что в розыск объявлены и около 300 лиц, совершивших преступления против азербайджанских военнослужащих во время первой Карабахской войны и режима прекращения огня.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)