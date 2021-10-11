Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации (НПО) Азербайджана обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении подчеркивается, что в ответ на очередную военную провокацию, совершенную 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении, азербайджанская армия приступила к проведению контрнаступательной операции и в ходе 44-дневной Отечественной войны освободила от оккупации азербайджанские земли.

"Чтобы отомстить за поражение на поле боя, военно-политическое руководство Армении сделало своей целью мирных жителей городов и районов Азербайджана, расположенных вдали от зоны боевых действий, применив тяжелое вооружение, включая артиллерию и баллистические ракеты, совершило тяжкие преступления, в том числе военные, зверское убийство гражданских лиц, в частности, женщин и детей, нанесло ущерб имуществу граждан и инфраструктурным объектам.

Около 4 часов утра 11 октября 2020 года Гянджа, второй по величине город Азербайджана с населением более 500 тысяч человек, находящийся в 80 километрах от линии фронта, по приказу военно-политического руководства Армении подверглась обстрелу с использованием ОТРК "Точка-У". В результате этой зверской атаки Армении, намеренно предпринятой ранним утром, чтобы застать спящих людей врасплох, были разрушены три жилых здания, погибли 10 и ранения получили более 40 гражданских лиц. В числе погибших - ребенок и женщины.

Неоднократные ракетные обстрелы Арменией Гянджи во время 44-дневной войны вновь продемонстрировали, что страна - агрессор, так же как и раньше, ни во что не ставит резолюции, заявления и призывы международных организаций, игнорирует нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию от 1949 года. Единственная причина этого заключается в безнаказанности Армении и отсутствии каких-либо международных санкций в отношении страны - агрессора.

НПО, действующие в Азербайджане в области защиты прав человека, вновь с большой обеспокоенностью обращаются к международным организациям и призывают их предпринять серьезные шаги в отношении Армении и ее военного руководства, совершившего год назад убийство невинных детей и женщин, дать политическую оценку совершенным ей военным преступлениям и преступлениям против человечности", - говорится в обращении.

Отметим, что документ подписали руководители 89 азербайджанских НПО.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)