Обстреляна гражданская автоколонна с невоенными грузами, двигавшаяся из Суговушана в Кельбаджар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Колонна автомобилей, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кяльбаджарского района с целью доставки невоенных грузов для строительства инфраструктуры на территории Кяльбаджара, 13 октября, около 14:00, у населенного пункта Гозлукерпю подверглась обстрелу со стороны незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате обстрела получил повреждения двигавшийся в начале колонны автомобиль "Нива" Военно-автомобильной инспекции Военной полиции ВС Азербайджана.

Погибших и пострадавших нет.

Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями колонны гражданских автомобилей, двигавшейся в сопровождении российских миротворцев с целью доставки невоенных грузов для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, является недопустимым.

Для расследования инцидента было направлено обращение к командованию российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана, и в Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

На фотографии изображен военный автомобиль, сопровождающий гражданскую автоколонну с невоенными грузами, который также подвергся обстрелу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)