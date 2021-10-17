Освободив от оккупации свои территории, Азербайджан также положил конец наркобизнесу Армении и Ирана на этих землях - депутат

БАКУ /Trend/ - Освободив от оккупации свои территории, Азербайджан также положил конец наркобизнесу Армении и Ирана на этих землях. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"За почти 30-летний период армянской оккупации азербайджанских земель Иран и Армения использовали территорию Джебраильского района Азербайджана для наркотрафика в Европу. В результате победы в 44-дневной войне Азербайджан восстановил 130-километровую границу с Ираном, вследствие чего были пресечены совместные действия Армении и Ирана, угрожающие международному сообществу. Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан внес вклад в борьбу также с "белой смертью", которая представляет большую угрозу для международного сообщества", - сказал он.

Депутат отметил, что армяне на протяжении многих лет выращивали на оккупированных территориях наркотические растения: "Наркоторговля была одним из основных источников дохода армян. Поэтому руководство Армении, игнорируя нормы и требования международного права и делая заявления о новой войне, вышло из переговорного процесса. То есть армянские оккупанты и их покровители не хотели покидать насиженное местечко. Наряду с этим, в период оккупации наши земли использовались и для подготовки террористов. Конечно, торговля наркотиками и международный терроризм - это глобальные беды. Армянские террористические организации известны в мировой истории совершенными ими массовыми убийствами, зверствами. Также они совместно с различными кругами являются исполнителями многих заказов. Доказана причастность армянских террористов к терактам, совершенным не только в Азербайджане, но и в других частях мира. Положив конец оккупации своих территорий, Азербайджан также разрушил террористическое логово, устроенное армянами на наших землях".

(Автор: Эльчин Мехтиев)