Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Словакией планируется подписание соглашения об экономическом сотрудничестве.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в стране министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

По его словам, в ходе встречи с главой МИД Словакии были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества на международной платформе, был проведен обмен мнениями касательно потенциала связей в сфере экономики.

Было отмечено, что в настоящее на этапе рассмотрения находится свыше 10 соглашений по сотрудничеству между двумя странами в различных областях.

(Перевод: Турал Гараджаев)