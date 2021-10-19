Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Словакией планируется подписание соглашения об экономическом сотрудничестве.
Как передает Trend, об этом сказал во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в стране министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.
По его словам, в ходе встречи с главой МИД Словакии были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества на международной платформе, был проведен обмен мнениями касательно потенциала связей в сфере экономики.
Было отмечено, что в настоящее на этапе рассмотрения находится свыше 10 соглашений по сотрудничеству между двумя странами в различных областях.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана
Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС от 19 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)