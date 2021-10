Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ

АМИ Trend представляет вниманию читателей интервью с Председателем Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджана Камраном Имановым.

- Камран муаллим, что такое "Арменийа", "арменийцы", какова этимология и происхождение этих терминов, какое они имеют отношение к нынешней Армении и современным армянам?

- Недавно глава государства, выступая перед представителями общественности Ходжавендского района 9 октября 2021 г., отметив значение и исключительную важность гадрутской операции, сказал, что армяне, создавшие фонд под названием Хаястан, использовали его для многомиллионных пожертвований, а расходовало эти деньги бывшее преступное руководство Армении по собственному усмотрению.

Приведем цитату из речи Президента Ильхама Алиева: "Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским историкам тоже следует провести более полноценное исследование…".

Действительно, сразу оговоримся, что если исключить лживые тезисы в подтасовке Библии в ее армянской редакции, осуществленные М.Хоренским и последующие ревизии его "Истории Хайев", все имеющиеся на сегодня точки зрения относительно терминов "Арменийа", "арменийцы" не имеют никакого отношения к нынешнему Хаястану (Армении) и хаям-армянам.

Опираясь на мысли Президента Ильхама Алиева, считаем необходимым разоблачить один из главных тезисов армянской историографии, в котором сознательно смешиваются понятие географического ареала проживания ряда народов, именуемого "Армения" / "Арменийа" с названием "Страны хайев – Хаястан", на основании сфальсифицированной искусственной синонимии отождествление их политической, этнической и другой истории, тем самым произошло присвоение прошлого древнего края «Арменийа / Армения – Ərməniyyə» в пользу хай-армян.

Для обоснования приводимой точки зрения нам предстоит, опираясь на древние тексты и классические источники, рассмотреть происхождение термина Армения / Арменийа, первичные упоминания о нем в источниках, семантику, смысловую нагрузку термина в разные исторические периоды, а также изучить, какому этносу или этносам принадлежит этот термин и на каком языке говорили древние насельники земель, именуемых этим термином. Тем самым и показать, что появление этого термина не имеет никакого отношения к нынешним хай-армянам, оно было выкрадено и присвоено ими вместе с историей этносов.

Отмечу, что сегодняшняя армянская историография и многочисленные околонаучные круги обвиняют нас в том, что только в связи с созданием АДР в 1918 г. (и даже позднее) мы стали именоваться азербайджанцами, причем, с подачи И.Сталина. Пожалуй, это самый досужий тезис армагитпропа, пытающегося апеллировать к нашей "незрелости" как нации и пришлости на земли Южного Кавказа.

Не соглашаясь с этим хай-армянским тезисом принципиально, позволительно спросить: какие бы этнонимы-поименования не звучали бы в наш адрес, будь то азербайджанские тюрки или татары, кавказские тюрки или просто тюрки или мусульмане – все эти названия выражают наше происхождение, наши корни, вероисповедание и ареал проживания, а именно тюрки (татары) с Кавказа, Азербайджана, тюрки-мусульмане.

А как же сегодняшние армяне? Самоименуясь хаями, они присвоили название других этносов и, в частности, армен-арменийцев. В отличие от азербайджанцев, живущих в своем географическом ареале, в стране под названием Азербайджан и представляющих в институциональных источниках историю своей страны как "Историю Азербайджана", современные армяне, самоименуясь как хайи, лавируют в своих исторических документах и как хайи, и как армяне, а свою институциональную историю в той или иной редакции преподносят как "Историю хайев" или "Историю армянского народа", тем самым подменяют понимание страны или название географического ареала проживания своим самоназванием или приобретенным названием других этнических групп. Этот подход, как мы неоднократно отмечали, исходит от аллохтонов-мигрантов, а не автохтонов-насельников той или иной территории. Это взгляд на историю и современность тех, кто, оказавшись на той или иной земле, определяет ее или, по крайней мере, претензии на нее, как на исконные. В отличие от нас – азербайджанцев, в которых летят хай-армянские стрелы о присвоении чужой истории, именно хай-армяне выкрали историю других народов, продолжают красть чужое материальное и нематериальное культурное наследие, любыми доступными способами и средствами стремятся представить миру украденное, как принадлежащую им интеллектуальную собственность.

- Просим также внести ясность в термин Армения / Арменийа, это топоним или этноним?

- Начнем с присвоенного названия "Арменийа / Армения", а именно с самых ранних упоминаний в источниках этого термина или его коренной части Armi / Arme / Эрме, Arim и т.п., и разберем, что представляет собой термин Арменийа-Армения:

Мы сталкиваемся с термином "Arimа" (Арима), начиная с древнегреческих источников. Отметим, что Аримои в греческой мифологии – существа, страна или место, нахождение которых находится под землей и связано с Тифоном, противником Зевса и других олимпийских богов. Гомер (IX-VIII вв. до н.э.) в Илиаде это место именует как "ложе Тифона" в стране Аримоев.

Другой древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) в своем произведении "Теогония" также размещает Тифона в Ариме, а более поздний древнегреческий поэт Пиндар (ок. 470 г. до н.э.), опираясь на киликийское происхождение Тифона, указывает, что именно здесь Тифон и был убит Зевсом "среди аримоев".

Исходя из этого, историк Каллисфен (IV в. до н.э.) размешал землю Аримоев в горах Аримои и Арима недалеко от реки Калика, видимо у Корикианской пещеры.

Известный географ Страбон (ок. 20 г. н.э.), останавливаясь на возможных местах расположения "Аримоев" Гомера и "Аримы" Гесиода также указывает и Киликию ("География").

Как известно, в древности земли Киликии были одной из колыбелей туранцев по происхождению – ветхозаветных Хаттов. И не случайно, что многие антиковеды видят значительное количество аналогий в древнегреческих мифах о Тифоне и Хеттской мифологии об Улликумми, полагая, что указанные мифы первоначально принадлежали Хатти, а после их завоевания Хеттами, вошли в мифологию последних, а далее, воспринятые греками, нашли отражение в "Теогонии" Гесиода и др. греческих памятниках старины.

И наверное, далеко не случайно, что на землях древней Киликии в современной турецкой области Караман существует и сейчас город с названием Эрменек.

В Бисутунских (Бехистунских) надписях (520 г. до н.э.) термин Армения (Арменийа) в виде Армини используется в значении "верхний", "верхняя страна", "высокий" и выступает в роли синонима названия Урарту.

В Урартийских надписях (VII в. до н.э.) "Арме" - это восточный край, который располагается в верхнем течении рек Евфрат и Тигр. В древнееврейских, а также клинописных надписях Ассирии и Вавилона, в текстах древней Персии и Греции семантика названия "Урарту" также возводится к значению "верхний", "высокий", "высота", "верхняя земля", "горная местность" и т.д.

Заметим также, что Страбон, размещая Arimoi наряду с Киликией и в Сирии, идентифицировал Arimoi (Аримоев) с Aramoeans Сирии, т.е. с арамейцами. По его мнению, и со ссылкой на историка Посидония (ок. II в. до н.э.), Ассирийские цари в своих писаниях именно так и представляли Аримоев.

Современные историки-исследователи, в т.ч. XIX-XX и XXI веков, опираясь на приведенные исторические сведения, в значительной мере расширили наши знания в этой области. Так, проф. Дж.Кэмпбелл (J.Campbell “The Hittites. Their Inscriptions and their History”, Montreal, Toronto, 1890), указывает, что корень названия "Armini" восходит к названию племени Arimа / Arimi | Erme (на греческом Arimai или Arimoi) и что указанное племя входило в состав "народов Наири", являвшихся потомками древних туранцев Хатти, поименованных в Библии как Ashteroth (Ashashtari). Именно их древние египтяне именовали месопотамскими Naharaim, а в текстах на иврите – как Aram Naharaim, ассирийцы же называли их Nairi (Наири). Геродот считал их саками и называл Neuri (Невры). В Италии они были Naharcer – частью этрусков, а в Испании –Navarresa, их связывали с народом Khubur-Субарами или Сабирами / Савирами.

Другой современный специалист Лейн Фокс в работе "Путешествующие герои: греки и их мифы в эпическую эпоху Гомера" (Lane Fox “Travelling Heroes: Greeks and Their Myths in the Epic Age of Homer”, London: Allen Lane, 2008) также связал термин Арима с хеттскими топонимами "Эримма и Ариммата".

В заключение изложим два ярких примера, с которыми мы встречаемся, изучая термин "Армения / Арменийа" и его коренную часть (основу) Арми / Арме / Ерме; один из которых приводит нас к трактовке текстов, найденных при археологических раскопках в Эбле, датируемых не менее 4-мя тысячелетиями ранее, т.е. примерно к 2300 г. до н.э., а второй – к трактовке одного из сюжетов мифологического характера, донесенных до нас Страбоном и датируемых не менее 3-мя тысячелетиями ранее, дотроянской эпохой.

Сборник "Древняя Эбла" был посвящен историко-культурным памятникам Эблы – древнего города, открытого итальянской археологической миссией в Сирии и составлен итальянским ученым, главой итальянской археологической миссии в Сирии проф. Паоло Маттиэ с заключительной статьей проф. И.Дьяконова. Найденные археологические находки относятся к царскому дворцу в Эбле – конец III тыс. до н.э. Материалы сборника не могут быть обойдены вниманием, поскольку в некоторых древних текстах название "Эбла" используется параллельно с названием "Арманум" (Armanum).

Исследователь П.Гарелли в этом сборнике "Древняя Эбла", под общ. ред. И.М.Дьяконова, М., "Прогресс", 1985 отмечает, что в отличие от другого специалиста Дж.Петтинато, полагающего, что "Ar-mi" как имя собственное и считающего это существительное означающим "город", а именно Эблу, т.е. хороним, предлагает понимать под "Аr-miki Аr-miki" людей (города) Аr-mi или армийцев, т.е. этноним.

Поскольку нет прямого ответа на вопрос о местонахождении города Аr-mi, но известно, что он находится поблизости к г. Эбла, частое параллельное употребление наименований Эблы и Арми ("Eblaki wa Аr-miki") приводит к рассмотрению аналогичного параллелизма в надписях аккадского царя Нарам-Суэна: "Аr-ma-numki и Eb-laki", либо в виде "Аr-ma-nim и Eb-laki".

В связи с этим известный ученый И.Дьяконов в статье "Значение Эблы для истории и языкознания" отмечает, что "о походах" на Эблу сообщают два царя нижнемесопотамской династии Аккада: "Саргон Древний (2316-2261 гг. до н.э.) и Нарам-Суэн (Нарамсин) (2236-2200 гг. до н.э.) и, видимо, именно Нарам-Суэн совершенно разрушил "Эблу и Арманум" и уничтожил эблаитское царство около 2225 г. до н.э. при его последнем царе Ибби-Зикире…". Эбла была восстановлена около 2000 г. до н.э., но население ее, по мнению И.Дьяконова, сменилось, распространился аморейский западносемитский и хурритский языки и Эбла, играя определенную роль в течение первой половины II тыс. до н.э., была еще раз разрушена и не возрождалась более. Дьяконов пишет, что в текстах идет речь об Эбле периода ранней бронзы, примерно 2500-2225 гг. до н.э., когда здесь жило "самобытное население", говорившее на новооткрытом эблаитском языке. Амореи и тем более хурриты, по мнению Дьяконова, жили здесь позднее. И здесь особо подчеркнем одну мысль И.Дьяконова со ссылкой на И.Э.Гельба (G.J.Gelb “Ebla and the Kish Civilization”, “La Lingua di Ebla”, Napoli, 1981): "… Топонимика эблаитских текстов не хурритская, не шумерская и не семитская [мы могли бы прибавить – и не индоевропейская], а указывает на какой-то более древний этнический субстрат, пока совершенно загадочный".

И.Дьяконов подчеркивает, что "в некоторых околонаучных кругах исключительный интерес вызвало название соседнего с Эблой города Аrm num, а также нередко встречающегося в текстах топонима (?) или этнонима (?) "аr-miki", и возникла надежда – нельзя ли видеть здесь предков армян?". Убедительными аргументами И.Дьяконов доказывает, что "предположение о существовании армян в Сирии III тысячелетия не представляется вероятным", а "миф об армянах", упоминаемых в эблаистских текстах, "обречен растаять так же, как миф о библейских городах". Так как "в многочисленных личных именах из Эблы ни в одной топонимике нет и намека на армянский или какой-либо иной индоевропейский лингвистический элемент". Известно также, что "никогда в течение своей истории сами армяне себя так не называли". Персидский и греческий термин Armeniya, "был создан соседями армян-hayk по какому-то топониму на южной окраине их обитания" и "нет причин, почему бы этот топоним не мог существовать здесь намного раньше, за тысячелетия до образования армянского этноса", а созвучие между названием древнесирийского города III тыс. до н.э. и названием, которое дают с VI в. до н.э. армянскому народу чужестранцы, является случайным.

"Что касается этнонима аr-miki…, то более вероятно (как отмечено у И.Дьяконова), что в нем нужно видеть название жителей г. Арманум, или же известный семитский этноним аrmi, аrаmi, аrаmmi, который не относился изначально к арамеям, т.е. к определенной, засвидетельствованной с конца II тыс. до н.э. группе семитов… Дело в том, что этноним Aramu (откуда притяжательная форма аrаmi, аrmi и т.д.) упоминается уже в аморейских генеалогиях в начале II тыс. до н.э., а также в Библии в качестве эпитета предка древних евреев, арамеев и арабов и, видимо, означал "номады" вообще, т.к. ни амореи, ни евреи, ни арабы никогда не говорили на том семитском языке, который сейчас в науке называется арамейским".

Данный пример убеждает нас в том, что термин Армения / Арменийа и соответственно Арманум, Арми, будь то этноним или топоним (хороним), не имеют никакого отношения к нынешним армянам и был присвоен ими, а происхождение термина не связано, по крайней мере, ни с семитами, ни с индоевропейцами.

И здесь будет уместно процитировать замечательную мысль проф. Дж.Кэмпбелла, который отмечал, что и "ранняя история Арменийи и Персии были получены благодаря туранским документам и традициям. Как и большая часть историй от Раджи Tarangini ("История царей Кашмира") опирается на туранские источники. Благодаря Туранской Малой Азии не только греческие авторы на Западе могли представить свою историю, но и многие другие почерпнули ее от иллирийцев, этрусков, кельтов в силу сохраненных ими письменных традиций. В самых старинных записях, сохраненных кельтскими и скандинавскими авторами, инкорпорированы именно эти традиции, традиции более цивилизованных туранских народов" (John Campbell “The Hittites. Their Inscriptions and their History”, 1890, на англ. языке, перевод наш).

Приведу еще один пример. Хай-армяне, приватизировавшие термин "армяне" и хватающиеся за любой термин, в основе которого лежит буквосочетание "Arm" как за соломинку, выводящую на их древность, не могли пройти мимо отрывка из Страбона "География", где говорится об Армене / Арменусе (здесь уместно было бы заметить, парадоксально, но по свидетельству, одного из армянских академиков С.Айвазяна слово "арматура", как и все термины, имеющие в корне сочетание "арм" исключительно хай-армянского происхождения). В повествуемом Страбоном, опираясь на древнегреческую мифологию, когда Аргонавты были в поиске золотого Руна и к ним примкнула группа фессалийцев во главе с Арменом, Страбон пишет: "По преданию Ясон во время своего путешествия в Колхам вместе с фессалийцем Арменом проник вплоть до Каспийского моря, и посетил Иберию, Албанию и большую часть Армении и Мидии, как это доказывают находящиеся там святилище Ясона и некоторые другие памятники. Армен же, говорят, происходил из Армении, одного из городов, лежащих у Бибеидского озера между Ферами и Лариссой, спутники его, будто бы заселили Акилисену и Сиспаритиду до Калаханы и Адиабены. От имени Армена, говорят, осталось и название Армении". Несомненно, что приведенный отрывок из Страбона о Ясоне и Армене имеет мифологическую основу, но зачастую мифы отражают отголоски, реминисценции некогда существовавших событий. Как видно и среди античных авторов Македонской эпохи, имело место представление о том, что географическое название Армения является памятью от имени фессалийца Армена и, стало быть, именно героям дотроянской эпохи Ясону и Армену мы обязаны этим названием. И здесь мы видим этнонимическую основу этого термина.

Но из источника также известно, что в древней Фессалии, населенной пеласгами туранского происхождения, существовал город с названием Армения / Ормения, именно по территории этого топонима протекала река с названием Аракс, именуемая ныне Пеней.

Итак, фессалийский Армен, фессалийский город Армения, где протекала р. Аракс и он же и его спутники назвали Араксом гидроним, рождающийся в горах Анатолии. Как с очевидностью следует из этого мифологического сюжета, изложенного Страбоном, ни он, ни последующие античные авторы не связывали название "Армения / Armeniya" с арменийским этносом (арменийцами), ни тем более с нынешним армянским этносом (хай-армянами). Тем самым появление географического термина Армения / Armеniya и ее упоминание в античных текстах никоим образом не согласуется с точкой зрения некоторых современных историков о том, что хай-армянский этнос и армянский язык возникли в связи с появлением на исторической сцене географического названия Армения. И это подчеркивалось даже И.Дьяконовым, считавшим, что "эту точку зрения следует признать наивной и ни в коей мере не удовлетворительной" (И.М.Дьяконов "Предыстория армянского народа". Ер., 1968).

Отметим, что ранние фессалийцы не говорили на греческом языке. По мнению Геродота, они говорили на пеласгическом языке. Геродот, владевший многими языками Балкан и Малой Азии, не понимал пеласгский язык и считал его "бесспорно варварским". Геродот писал: "На каком языке говорили пеласги, я точно сказать не могу. Об этом можно судить по теперешним пеласгам, что живут севернее тирсенов в городе Крестоне (они некогда были соседями племени, которое ныне называется дорийцами, и обитали тогда в стране, теперь именуемой Фессамиотида) и затем по тем пеласгам, что основали Плакию и Скиллак на Геллеспонте и оказались соседями афинян, а также по тем другим городам, которые некогда были пеласгическими, а позднее изменили свои названия. Итак, из этого можно вывести заключение, что пеласги говорили на варварском языке".

Таким образом, Геродот считал, что фессалийцы говорили на пеласгском языке, чуждом, варварском для эллинов, и многие жители Греции, имея пеласгское происхождение, до эллинизации говорили на этом своем языке, прежнее название Эллады – Пеласгия (Геродот I, II). Эти же сведения были повторены и другим древнегреческим автором V в. до н.э. Фукитидом в его "Истории", а Страбон в "Географии" отмечал, что "пеласги были древнейшим из всех племен, которые властвовали в Греции. Он же подчеркивал подвижность, частое перекочевывание этого племени, точно так же, как и "римский автор Плутарх в "Сравнительных жизнеописаниях". Ромул, отмечая перемещение пеласгов, подчеркивал, что город Рим был основан и получил название от пеласгов "обошедших чуть ли не весь мир". Наконец, многие античные авторы сообщали, что эллины вытеснили пеласгов из Фессалии. Последние, перебравшись за море в Италию, образовали этрусский народ, который римляне называли турсками, а греки – турхенами. Оставшиеся в Греции пеласги были ассимилированы. Геродот считал, что последним пристанищем пеласгов был остров Лемнос, где они сохранялись еще в VI в. до н.э. Здешняя стела с записями пеласгов позволяет полностью отвергнуть индоевропейское представление об этом языке и, по мнению специалистов, устанавливает родство этого языка с этрусским и этнокипрским (этнокиприотским).

Подводя итоги приводимому материалу, констатируем, что Армен и его спутники говорили на пеласгском языке туранцев и что имя "Ар-мен" восходит к туранским корням, следовательно, около 3 тыс. лет назад, как минимум, в регионе присутствовали носители туранского, прототюркского языка. Очевидно, этот термин не имел отношения к армянам.

В заключение мы приведем интересную мысль проф. Дж.Кэмпбелла из ранее цитированного источника. Кэмпбелл писал, что "туранцы были предшественниками арианцев и семитов на землях Малой Азии … и поэтому оправдано искать на языке их представителей этимологию наиболее древних терминов, включая личные имена, географические или мифологические названия в пределах Туранской империи".

Итак, приведенных ссылок достаточно, чтобы понять, в каком смысле употреблялся термин "Армения / Арменийа". Это, с одной стороны, название географического ареала или топоним, а точнее хороним, - а с другой стороны, название этноса или этноним. Объединяет их то, что они не имеют отношения к сегодняшней Армении и хай-армянам.

- А что представлял собой географический ареал Армения / Арменийа?

- Разбирая, какую смысловую нагрузку нес в себе исторический термин Армения / Арменийа, географически очертим пространство, к которому этот термин прикладывался и выясним, кто были его насельники. Это земли Восточной Анатолии и вот какую характеристику дает им уроженец Карса (Восточная Анатолия), известный турецкий историк Фахраддин Кырзыоглу в одной из последних своих работ (совместной) под названием "Türk Tarihinde Ermeniler" ("Армяне в истории турков"), изданной в Анкаре в 1995 г.

Земли, ограниченные на севере Кавказским хребтом и Черным морем, на юге Кызыл Озеном, Керкуком и Сынчар-дагом, что в Сирии, на западе – Малатья – Шукуровом и Азиатским Ырмагом, а на востоке землями вплоть до Каспийского моря были примечательны тем, что ее речные воды стекали в четыре моря. Именно по этой причине с древнейших пор и на различных языках эти земли именовались "Yukarı-Eller" или "Yüksek-Ülke" ("Верхние Земли" (области) или "Высокая Страна"), т.е. земли, откуда стекали воды. Еще в 1280 г. до н.э. земли на севере Большого Заба и верховьях Тигра, включая округ у озера Ван, ассирийцы в клинописных текстах на своем семитском языке описывали как Uru (высокая, yüksək) – Atru (страна, ölkə), что в сокращенной форме представлялось как Ur-Artu (Ур-Арту). Или же Урарту.

Им же, ассирийцам, принадлежит и запись, в которой они используют как географический термин землю, приносящую воды в Ассирию, название Nairi (Наири), т.е. Nehirler (Irmaklar) или "речная, водная" (Позднее они стали придавать Nairi другой смысл, а именно "вражеская"). Об этом писал турецкий проф. Шемседдин Гюналтай (Ş.Günaltay “Yakın Şark II Anadolu”, Ankara, 1946). Несколько позднее название "R-R-T", т.е. без огласовки, указывающее на эти земли и имевшее место в более ранних вариантах Библии, в части "Бытие" (Генезис VIII, 4), было представлено в поздних редакциях Библии уже в огласованной, т.е. с добавленными гласными как "горы Араратские" или "Земля Араратская / страны Араратские", как место пристанища судна Ноя, Ноева Ковчега.

Пришедшие из южных степей в I тыс. до н.э. и разместившиеся на землях Диярбекир семиты-арамеи северные земли верховьев Тигра на своем языке стали именовать как "Ar-Mina" / Har-Mina / Har-Min-yab, что по смыслу также означало "Верхняя земля / страна" (здесь "Ar" = "высокое, верхнее", а "Mina" = "земля, страна"). Этот же термин достался в наследство и персам, "усвоившим" в период своего владычества в качестве разговорного языка арамейский и применявшим это название к народам, проживавшим у истоков Тигра и в верховьях Евфрата. Это и послужило основанием для надписи царя Дария I на Бехистунской (Бисутунской) скале в 515 г. до н.э. упомянуть эти земли в виде Ar-Mina и Ar-Minia (географически нынешний Елазиг-Тунджели отрезок). Это отмечали в своих книгах: “Histoire Documentaire de l’Armenie des Ages du Paganisme” армянский католический священник-историк Иосиф Сандалжиян (Joseph Sandalgian, Rome, 1917, на франц. языке), а также французский историк Рене Груссе (Rene Grousset, “Histoire de l’Armenie (des origins a 1071)”, Paris, 1947, на франц. языке).

Позднее уроженцы Западной Анатолии, ионийцы (древние греки) Гекатей Милетский (549-486 гг. до н.э.) и Геродот (484-425 гг. до н.э.), заимствуя у персов семитское географическое название (Армини, Арменийа), использовали в своих трудах термин "Armenya" ("Верхняя земля, страна"), а насельников этой земли именовали “Armenioi” (Armenlər, Армены, Арменийцы). И это стало традицией в последующих греческих и римских источниках.

Как следует из изложенного, термины "Yuxarı Ellər / Высокая, Верхняя земля, страна", "Urartu", "Ar-mina / Ar-Minia", "Armenya", отражая географически примерно сходную территорию, имеют также и определенную смысловую тождественность, поскольку на разных языках означают одно и то же.

Заметим, что Геродот восток Галиса (Кызылирмак) называл "Yukarı-Asiya" (Верхняя Азия), а свидетель покорения Константинополя (1453), византиец Кристобул придерживался того же мнения, да и в "Анабасисе" Ксенофонта поход десятитысячников понимался как поход в "Yukarı Ellеr" (Верхние земли).

Подчеркнем, что «Armenya», прежде всего, как географический термин в определенные исторические промежутки означал и административное деление (Геродотовская эпоха и период Ахеменидского владычества), и конфессиональную принадлежность насельников (период христианства ее жителей).

Академик Николай Марр, знаток Грабара, объяснял происхождение термина "Armenya / Ermeni" разделением после Халкидонского Собора в 451 г. христиан на ортодоксов (православных) и григориан, как на употребляющих свинину и разводивших этих животных и тех, у кого это было в запрете, т.е. он считал, что этот термин употребляется не в этническом, а в географическом смысле, а арменийцы означало то же, что выражали термины анатолийцы, балканцы, кавказцы, сирийцы, другими словами, подразумевал насельников ареала географического термина "Armenya / Ermeni (Ermenli)". Излишне напоминать, что нынешние армяне, как и ранее, именуют себя хайями, а свою страну – Хайястан.

Фахраддин Кырзыоглу в упомянутой нами работе со ссылкой на армянский источник – Гранта Андреасяна совершенно справедливо отмечает, что хайи усвоили название "Armenian / Ermeni" много позднее и далеко не случайно, что армяно-григорианские священники, такие как Григор из Ахлата, повествуя о Тимуре (события 1393 г.), Восточную Анатолию именует "Yukarı-Memleket" («Верхняя страна») или же Григор из Кемаха (запад Эрзинджана), упоминая Джелаиридов, называет эти земли "Yukarı Eyaletler" («Верхние края»). Другими словами, армянские авторы не использовали еще термина "Армения".

Сказанное достаточно ясно свидетельствует о том, что термин "Armeniya" употреблялся в первую очередь как территориально-географическое понятие, а также имел и конфессиональное значение. Этот термин стал употребляем у хай-армян только в средние века, именно это и указывает и армянский исследователь Ф.Экозьянц в своей работе "Исраэль Ори. Ларец Пандоры", кн. 1.

- Насколько известно, хаи-армяне связывают "свое происхождение" не только с арменийцами, но и с арамейцами.

- Действительно, некоторые зарубежные исследователи, например, Сент Мартен (St-Martin), связывали термин "Армини" со словом "Арам", возможно, в силу указания Страбона, что армяне являются родственными семитам, т.е. арамейцам, сирийцам и арабам, о чем я упомянул выше. И здесь важно выяснить, кого имел в виду Страбон под понятием "армяне": арменов-арменийцев, проживающих на территории Армении, или хай-армян. С этой целью ознакомимся с мнением некоторых ученых:

- И.Дьяконов: "Хаи никогда не называли себя арменами, армянами"…

- И.Шопен (русский кавказовед французского происхождения): "Армяне, и хаи разного происхождения. Трудно уяснить, что наши ученые, изучающие историю Армении, на основании чего позволяют себе во всех случаях связывать историю и название хайков и их родины Хаястана с историей совершенно другого народа и перевести на армянский язык это слово. Ведь ясно, что между пришедшим c севера яфетического происхождения Арменом с пришедшими c юга семитского происхождения хайками [хаями] нет и не может быть ничего общего".

И.Шопен считал, что современные хай-армяне являются народом, который происходит от смешения армян, парфов, хаев и евреев, народ, который забыл свои корни и родное самоназвание.

- Н.Адонц (известный армянский историк, книга "Армения в эпоху Юстиниана"): "Армянская национальность сформировалась из разных не только племенных, но и расовых элементов".

- Н.Эмин (армянский автор и переводчик): “...Гайканцы [хаи] не являются армянами, а являются народом, имеющим совершенно другое происхождение".

Точка зрения И.Дьяконова, И.Шопена, Н.Адонца, Н.Эмина убеждает нас, что посредством имени Арам семитами могли быть не арменийцы-насельники Арменийи, а хай-армяне.

Известно, что корни хай-армянских фальсификаций ведут к М.Хоренскому, и каждая последующая фальсификация начинает обрастать новой ложью. И именно с "легкой руки" этого известного хай-армянского историка были созданы мифические образы хайских предков, а эпонимы Араманеак, Арамаис, Арам и Гайк внесены в библейские сюжеты. И именно М.Хоренский отмечал, что разные народы страну хайев связывали с именем Арама точно так же, как греки называли их "арменами", персы и сирийцы – "арменик" (Книга 1, глава 12).

Однако история гласит, что Арам является главой известного семитского рода. Язык арамеев служил средством общения среди народов Ближнего Востока и Месопотамии, на арамейском зыке были написаны Новый и Ветхий Заветы.

И это "нововведение" М.Хоренского приводило к тому, что хай-армяне, являвшиеся индоевропейцами, хотели также стать не только древними насельниками Арменийи, народом совершенно другого происхождения, но и вдобавок и семитами-арамейцами.

Все эти исторические истины, не имели для М.Хоренского особого значения, потому как он при каждом удобном случае восхвалял "подвиги" Арама, совершенные им во имя "хайского народа". То, что Арам выступает в двух ипостасях – и в роли эпонима, и в роли предводителя хай-армянского народа, является итогом выдумок М. Хоренского.

Таким образом, хай-армяне, будучи индоевропейцами, хотят также стать и арменами-арменийцами и семитами-арамейцами. А почему бы и не воспользоваться этими авторитетными именами? И совершенно не случайно, что современные армянские историки и лингвисты даже пишут книги на эту тему (Н.Мкртычян, “Семитские языки и армянский”, Ереван, 2005 г.).

- Какие выводы следуют из сказанного?

- Во-первых, насельники древней Армении / Арменийа – армены или арменийцы не являются нынешними хай-армянами, а представляя собой совокупность различных племен, именовались так в силу компактного местожительства в этом географическом ареале. Естественно, что название территории не имеет никакого отношения к нынешнему Хайастану / Армении. Тем самым термин Армения / Арменийа и армены-арменийцы не имеют никакого отношения к нынешней Армении и современным хай-армянам.

Языки, которые служили общению на этой территории, не принадлежали хай-армянам и в основном являлись языками государственных образований, в которые входила Арменийа как географический ареал.

Во-вторых, расположенные в Восточной Анатолии земли Арменийа с древних пор являлись местами проживания ряда автохтонных этносов, таких как хатты / хетты, хурриты, субары, алародийцы-урарты, а затем киммерийцев и саков и других туранских народов – халдеев, халибов, таоков и т.д. А что касается хайев, то с момента их появления на этих землях и в последующем, они никогда не составляли большинства в этническом массиве арменийцев и проживали на окраинах в виде малой колонии.

Не мешало бы здесь напомнить мнение одного из крупнейших американских арменоведов армянского происхождения, профессора политической и социальной истории Мичиганского университета, заслуженного профессора политологии Чикагского университета Рональда Григора Сюни в его исследовании "Взгляд на Арарат: Армения в новой истории" (Ronald Grigor Suni “Looking toward Ararat: Armenia in modern history”; Indiana University Press, 1993):

"…Армяне – особенный народ, поскольку, во-первых, они образуют нацию (или, по крайней мере, национальность), живущую внутри другой нации, и, во-вторых, это народ, который часто гордится своим наследием, о котором они не имеют ни малейшего представления…

…Ярко выраженный (резкий) национализм для многих [армян] является компенсацией отсутствия корней (безродности) и подменой исторических знаний".

"…С точки зрения базовой культуры и социальной структуры – двух наиболее важных черт народа, различий между коренными армянами и нынешними много больше, чем каких-либо сходств".

В-третьих, Хайи до прихода на территорию Арменийи, находясь под сильным воздействием, сформировались как целостность под влиянием арамеев, являвшихся семитами и именовавших своего предка Арамом.

В-четвертых, восходящий к древним Хаттам термин "Арми / Armi" во времена Геродота нес смысловую нагрузку территориально-административной, единицы деления, в христианский период в большей степени означал этнический массив, составленный из народов, следовавших григорианской конфессии, а в средние века, когда основная масса насельников этих земель – арменийцев приняла ислам, название "Арменийа" было присвоено хайами в качестве этнонима.

Профессор Сюни, описывая эпоху Трдата Аршакида, пишет:

"…Досовременные армяне считали себя прежде всего религиозным сообществом и много из того, что мы считали национальностью сегодня, содержалось в религиозной идентификации ранних времен". За долгие годы османского владычества религиозная идентификация была узаконена в армянском "миллет" - политической формации, посредством которой армяне управлялись косвенно султаном через армянского патриарха в Стамбуле. Скорее, чем язык или этническая принадлежность, религия определяла народ (миллет) в Османской империи. В Российской империи армяне были объединены в единую религиозную общину под религиозным и образовательным управлением католикоса в Эчмиадзине".

В-пятых, Хайи, приватизировавшие в средние века этноним "армяне", преследовали ряд целей: в счет не принадлежащего им вымышленного названия "Армяне" присвоить территорию автохтонов этих земель и сфальсифицировать их историю, превратив ее в "Историю Хайев", а также обрести легитимность в связи с административными реформами Юстиниана в VI веке и начиная с той поры соотнести к нынешним хай-армянам термин "Армения".

Относительно используемого языка в этот период, не случайно известный армянский лингвист Э.Г.Туманян писал, что "до создания армянской письменности делопроизводство, а также обучение в школе и проповеди в церквях велись на сирийском, греческом или персидском языках", причем иранских заимствований было так много, что длительное время армянский считали входящим в иранскую группу и "дало повод … предполагать об иранском происхождении армянского языка" (Э.Г.Туманян "Древнеармянский язык", Изд., "Наука", М., 1971). И эта точка зрения об использовании сирийского, греческого и персидского языков в период, включая V в. н.э., считается принятой в армянских научных кругах.

- Так, на каком же языке говорили в Армении / Арменийи?

- Мы неоднократно, опираясь на источники, наглядно показывали, что на протяжении тысячелетия на территории Армении ни о какой хай-армянской государственности и языке не могло идти речи.

Профессор Сюни, описывая эпоху Тиграна, когда на очень короткое время Армения стала многонациональной империей и подчеркивая, что институт царской власти был значительно слабее древних форм социальной организаций, отмечает:

"Ни в коем случае нельзя рассматривать древнюю Армению как понятие, приближенное к национальному государству в современном понимании. Здесь группы княжеств сражались друг против друга, часто армянские феодалы вступали в союз с неармянскими силами и противостояли против своих собратьев-армян. История арабского покровительства семье Багратидов известна так же, как близость Мамиконянов с Византией…".

А теперь приведем примеры из V в. до н.э., следуя Ксенофонту ("Анабасис"), откуда можно сделать следующие заключения:

- В так называемом "армянском царстве" Оронтидов, где правил сатрап персидского происхождения Оронт и эта территория ("Восточная Армения") была подвластна персидскому царю, в то время как кардуки и их земли были независимыми, в войсках Оронта армены (армяне), марды и халдеи являлись наемниками, т.е. основу войска составляли регулярные персидские силы.

- Как следует из примечаний и комментариев переводчика "Анабасиса" М.Максимовой, "армянами назывался союз племен, обитавших в восточной и западной Армении", которые "впоследствии распространились дальше на восток, объединившись с племенами, живущими за Ван и Урмия, и образовали Армянское царство".

Примерно в то же время в западной Армении правил сатрап Персидской империи Тирибаз, эта территория была также подвластна персидскому царю, в персидских войсках Тирибаза наемниками являлись представители племен халибов и таохов.

Самый главный вывод сводился к тому, что как в восточной, так и в западной Армении разговорным языком являлся персидский, а не какой-то хай-армянский. И что очень важно – сельские жители, начиная co старост сел и простых селян, являющихся армянами, общались с греками через их переводчиков исключительно на персидском языке. Вероятнее всего, что в этот период для большинства населения Армении персидский язык был родным языком.

Далее, переместившись во времени примерно на 5 веков позднее, обратимся к Страбону ("География"), из написанного которым можно сделать следующие заключения:

Спустя 5 веков после Ксенофонта полководцы Антиоха Селевкида Артаксий и Зариадрий расширили территорию Армении, где правили, а ранее имевший место на этой территории персидский язык общения сменился арамейским. И опять-таки ни о каком хай-армянском языке общения сведений не имеется, что подтверждает информацию Ксенофонта об отсутствии в качестве разговорного хай-армянского языка.

По мнению Страбона, у сирийцев, арабов и арменов (армян), наряду с общностью языка, наблюдаются сходные черты в образе жизни, физическом облике и строении (здесь следует отметить, что посредством мифологического имени Арам от Хоренского, согласно Адонцу, Эмину, Шопену, родство с арамейцами-семитами имело отношение не к арменам (арменийцам) в целом, а к хай-армянскому этносу).

Переместившись во времени еще на 5 столетий, остановимся на трудах Прокопия Кесарийского (VI в. н.э., "О постройках"). Автор, описывая Армению, особо останавливается на деяниях императора (Византии) Юстиниана в Софене и отмечает: "Вот какими способами он [император] явился спасителем народов Армении, дав им безопасность". Изложенное позволяет прийти к заключению, что даже спустя приблизительно 1000 лет после эпохи Ксенофонта на территории Армении как и ранее проживали различные народы (племена), не имеется сведений о существовании хай-армянского этноса как титульной нации. Сказанное подтверждает тезис о названии "Армения" как территориально-географического понятия, и в полной мере опровергает надуманные тезисы о наличии хай-армянских царств.

Следует отметить, что о сфальсифицированных хай-армянских царствах – Ервантидов, Артешесидов, Аршакидов с титульной хай-армянской нацией и единым разговорным хай-армянским языком имеются откровения и самих армянских деятелей.

Кероп Патканов, известный армянский лингвист-историк в своей работе "Исследование о диалектах армянского языка" (Спб, 1869 г.) указывал, что "разнообразные диалекты и говоры армянского языка нашего времени, суть только видоизменения одного, древнего, общего для всей армянской нации языка, в настоящее время не выдерживает критики".

Ученый, обратив внимание на тот факт, что невзирая на многочисленные переселения армян, армянские поселенцы в новых краях продолжали использовать те же наречия, которые бытовали у армян, оставшихся в родных краях. Именно это позволили К.Патканову сделать очень важный вывод о существовании издревле многочисленных наречий в разговорной речи армян, подкрепляемый написанным в XIV в. известным армянским писателем Иоанном Ерзенкаци о наличии еще в тот период 8 наречий в разных областях Армении. Другими словами, существующие наречия хай-армянского языка отнюдь не являются разнообразными искажениями некоего древнего литературного языка, а всего лишь "преемники существовавших издревле наречий армянских племен", пишет К.Патканов. И далее он продолжает: "Едва ли мы ошибемся, если скажем, что язык Хоренского и др. его современников не был разговорным". Автор доказывает тезис, что "современные народные наречия армян существовали почти в таком же виде и до V в., когда первые переводчики христианской Армении из придворного языка образовали тот условно-литературный язык, который для армян до начала настоящего столетия [имеется в виду XIX в.] был тем же, чем латинский язык Европы средних веков".

Армянский ученый допускает, что этот "единый" мертворожденный и надуманный язык если и мог быть когда-нибудь разговорным, "судя по формам и относительной полноте слов, никак не позже парфянской династии в Армении, следовательно, за 150 лет до Р.Х.". Из этого следует, что если армянский автор и допускает гипотетическую возможность существования единого языка, то соотносит ее к эпохе до утверждения власти Больших Арсакидов на территории Армении и создания здесь Аршакидского правления.

Между тем дело не только в том, что не существовало общего разговорного языка у хай-армян, а прежде всего в том, что географическое пространство, именуемое Арменией с позиций насельников, представляло собой несмешанную разнородную этническую общность, состоящую из различных племен преимущественно малоазиатского и тюркского (туранского) происхождения, среди которых хай-армянские племена были представлены в незначительном количестве.

- Какие племена и народы проживали в Армении / Арменийа?

- Для ответа на данный вопрос обратимся к описанию насельников территории Армении (Armeniya) эпохи, предшествовавшей Аршакидскому "царству» и частично затронувшей ее (конец до н.э. – начало н.э.), которую представил известный армянский автор Иосеф Сандалжиян (I.Sandalgian) в своей книге "Histoire documentaire de l’Armenie des ages du paganisme (1410 av.-305 apr. Y-C)", что в переводе с французского языка оригинала звучит как "Документальная история Армении в языческую пору (1410 г. до н.э.-305 г.н.э.)". Книга была издана в 1917 г. в Rome Imprimerie du Senat издательством de Q.Bardi. Как явствует из названия источника, историческое повествование охватывает время дохристианской Армении, включает в себя земли не только Восточной Анатолии (именуемой ныне в хай-армянских источниках как Западная Армения), а также так называемый Восточной и вокруг нее, на которые и ныне претендует армянство. Автор представляет перечень 13 племен (народов), и в этом списке большая часть из них имеет тюркское, туранское происхождение.

Приводим перечень этих племен и народов с учетом комментариев знаменитого турецкого историка, уроженца территории Карса, т.е. земель, о которых идет речь, Фахраддина Кырзыоглу (F.Kırzıoğlu "Kars tarihi"):

- Племена Гогу – проживавшие в северной части земель Питашкха потомки легендарного предводителя Саков Гогу, откуда и происходят названия провинций Гогарена / Гугарк;

- Племена Саков, проживавших на территории Гянджи-Карабаха и от имени которых и происходит название Сакасена;

- Племена Аворсов / Аорсов, проживавших в районе Маку, которые известны и как Авары, распространившиеся позднее на территории озера Гейча-гель / Алагез (Арагац), и от которых происходит название Аваран.

- Племена Сираков / Шираков, проживавшие вдоль р. Арпа-чай в Сиракен / Шурегел с центром в Ширавакане;

- Племена Аверелянов, что по смыслу означает "Восточные", проживавших в Пасене;

- Племена Мардов, проживавшие в районе Агрыдаг (Арарат) и Кзыл-озен-Агзы и, вероятнее всего, давшие название Мардину / Мердин;

- Племена Парфов (Парфян), создавших государство Малых Арсакидов (Аршакуни), включая потомков Арсаков (Аршакуни) и происходивших из того же этнического корня Сурен-Пахлавов-потомков Григория-Просветителя, принесшего христианство;

- Племена Камсараканцев (беки), происходивших из Карен-Пахлавской ветви Арсакидов, пришедших из Хамадана и разместившихся в южной и восточной частях Карской провинции (в 310-722 гг. н.э. являлись правителями Армении);

- Племена Орбелианов (беков), пришедших вместе со своим войском из Ченастана (Восточный Туркестан) в Грузию и возглавившие здесь воинство (полководцы), происходивших из ветви Уч-Ок (Три стрелы), получивших в Армении вотчинные земли, проживали и в Северном Питашкхе (туранцы-тюрки по происхождению);

- Племена Мамиконянов (беки) – из потомков Мамыка и Гонака, пришедших из Ченастана (Восточный Туркестан), наследственно возглавляли командование войсками в 315-582 гг. н.э., национальные герои, собственники вотчинных владений и имели тюрко-хуннское происхождение;

- Племена Ванандов (Банандов) – пришли в 202 до н.э. с Северного Кавказа, разместились в равнинной местности Карса и отсюда происходит название "Balanqlar (Баланглар)" и происходили из ветви булгар-тюрков;

- Племена Булгар – пришедшие после Ванандов с Северного Кавказа, разместившиеся в Байбурт-оба (территория, именовавшаяся в древности “Pariadres”) и от этнического названия которых происходит название Баркар / Балкар, также тюрки по происхождению;

- Племена Багратуни, полагавшие, что происходят из этнических корней Давида, являлись "венцевозлагающими" и главными визирями, впоследствии одна из ветвей в 899-1001 гг. являлaсь царями Абхазии – Картли, а другая ветвь (григорианская) в 885-1064 гг. правила в Ани.

Что можно сказать в связи с приведенным Сандалжияном перечне насельников Армении? Как мы видим, основная масса племен имеет туранское или прототюркское происхождение. Несмотря на то, что автор полагает хай-армян автохтонами Армении, приведенный перечень ясно указывает, что в числе ведущих (а именно они приводятся) хай-армяне не числятся. Именно по этой причине книга Сандалжияна изначально была встречена армянством "в штыки". Как отмечает Кырзыоглу, "поскольку хай-армянам не нашлось места в Армении, все годы после издания до сегодняшнего дня "армянские шовинистические круги умалчивают о существовании подобной книги, уничтожается любой появившийся ее экземпляр, как и были уничтожены исходные экземпляры, а "в библиографии никогда не упоминается имя автора".

Наряду с этим, становится очевидным, что хайи и армяне не являются синонимичными этнонимами. Судя по всему, хайи поименовались армянами в средние века, после принятия ислама основной массой насельников Армении и масса лжи об исторической Армении была содеяна при особой поддержке мхитаринцев – хайских монахов, ставших католиками и развенчанных Ф.Экозьянцем.

Повторюсь, что был прав Сенека Младший, говоривший, что "одни лгут, чтобы обманывать, другие же будут лгать потому, что обмануты сами". Думается, что чем больше действительной информации, научных фактов, тем меньше хай армянской лжи и обманутых этой ложью.