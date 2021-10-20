Президент Ильхам Алиев: Мы усилили свою армию, экономику, укрепили международные позиции и достигли желаемого

БАКУ /Trend/ - Мы усилили свою армию, экономику, укрепили международные позиции и достигли желаемого.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.