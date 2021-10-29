Продлен срок действия соглашения о Программе партнерства между Азербайджаном и FAO

БАКУ /Trend/ - Продлен срок действия соглашения о Программе партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждался вопрос по утверждению «Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства FAO - Азербайджан".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)