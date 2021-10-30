Президенты Турции и США обсудят ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал журналистам официальный представитель Президента Турции Ибрагим Калын в кулуарах саммита G20 в Риме (Италия).

«Встреча состоится в Италии или Великобритании, где пройдет климатический саммит КС-26. Детали встречи прорабатываются. В ходе встречи будут обсуждены ситуация в Афганистане, Ливии, Сирии и на Южном Кавказе, а также двусторонние отношения», - сказал он.